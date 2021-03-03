Николаев, Украина, 3 марта 2021, 11:18 — REGNUM Жители Николаева, отказавшиеся от вакцинации против COVID-19, в случае заражения коронавирусом будут лечиться за свой счёт. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Чиновник сообщил, что в городе на данный момент привились 160 медицинских работников. Ни одной побочной реакции не зафиксировано, заверил Сенкевич.
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Отметим, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский опубликовал в своём Telegram-канале копию документа, подписанного командующим карательной операцией в Донбассе Сергеем Наевым. Согласно документу, украинским силовикам, которые не доверяют индийской вакцине Covishield, приказано говорить о том, что эта вакцина на самом деле является европейским препаратом AstraZeneca, произведённым по лицензии на индийских заводах.
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 7235 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 185 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
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