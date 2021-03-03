Москва, , 10:54 — REGNUM Центральный банк России проведет форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 в очном формате 10−12 ноября, сообщается на сайте регулятора.

Форум состоится в Сочи. Будут представлены новейшие достижения с использованием цифровых технологий на финансовых рынках и мировые тренды в области финтеха.

На форум Finopolis 2021 съедутся представители органов госвласти, лидеры финансового сектора и IT-отрасли, ведущие эксперты в области финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение форума Finopolis было запланировано на май 2020 года, но было отложено из-за пандемии коронавируса.

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