Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:54 — REGNUM Следователи в Бурятии начали проверку по факту инцидента со стрельбой в Мухоршибирском районе, в результате которого пострадал 8-летний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Вечером 2 марта пострадавший был доставлен в районную больницу с с огнестрельным ранением правой подмышечной области и ушибом грудной клетки. Предварительно установлено, что в тот вечер он катался на горках со своим 10-летним товарищем. Последний незадолго до этого вскрыл оружейный сейф в доме у родственников, вытащил ружьё, зарядил его и вышел на улицу.

«Во время игры на горке школьник случайно нажал на пусковой крючок ружья и ранил ребенка. Находящаяся неподалеку старшая сестра потерпевшего немедленно сообщила о случившемся взрослым, которые и вызвали скорую помощь», — отметили в следствии.

В следствии намерены установить полную картину происшествия, в том числе выяснить условия хранения оружия. По итогам проверки будет принято правовое решение.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что инцидент произошёл в доме у родственников. По данным журналистов, ребёнок вскрыл сейф с помощью железной ручки для сковороды. При этом ружьё 12 калибра он зарядил патроном 16 калибра, из-за чего сила выстрела оказалась сниженной.

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