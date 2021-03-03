Симферополь, , 10:54 — REGNUM У России есть все силы для отражения агрессии со стороны Украины в отношении Крыма, а захват полуострова так и останется в «больном воображении» Киева. Об этом 3 марта заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол о необходимости готовиться к захвату Крыма.

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«Всё это сплошное безумие. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины», — подчеркнул в беседе с РИА новости политик.

Гемпель добавил, что подобные заявления могут делать «только бессмертные или обезумевшие политики».

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«В этом случае налицо признаки второго, — считает глава комитета Госсовета Крыма. — На Украине так и не извлекли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное цивилизованное и демократическое государство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна начать подготовку вооружённого захвата Крыма. Политик полагает, что для нападения на полуостров Киеву необходимо выждать момент времени, когда Россия столкнется с внутренними проблемами и в стране «начнутся процессы турбулентности».

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведённого на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за выход Крыма из состава Украины. Официальный Киев с таким решением не смирился и продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» Россией территорией.