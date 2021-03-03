Москва, 3 марта 2021, 10:54 — REGNUM Совфед принял решение досрочно прекратить полномочия члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ Олега Ястребова, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Ястребов являлся представителем общественности.
Решение о его назначении было принято Совфедом, постановление вступило в силу с 25 ноября 2018 года.
Полномочия прекращены досрочно в связи с его назначением на должность ректора РУДН.
«Таким образом, открывается вакансия», — сказал глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас и призвал предлагать кандидатуры.