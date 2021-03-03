Воронеж, , 10:52 — REGNUM Первая очередь работ по обновлению Петровской набережной в Воронеже может быть начата к концу лета 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания 2 марта.

«Мы проектируем участок, включая Адмиралтейскую площадь, но приступим к реализации в этом году первой части территории — от Чернавского моста до площади», — отметил глава города Вадим Кстенин.

Первая очередь реконструкции предполагает появление детской и спортивной зон, вело‑ и беговых дорожек, прогулочной территории. Будет сохранено историческое ограждение на Адмиралтейской площади. Здесь оборудуют подсветку, появятся зеленые насаждения.

Также разработчики представили свое видение исторической части набережной в районе Адмиралтейской площади — площадь за счет пергол с навесами хотят сделать уютнее летом, а зимой здесь может появиться каток. Также на следующий этап реконструкции запланировано создание площадки для выгула собак и скейт-парка.

Губернатор Александр Гусев назвал концепцию развития набережной интересной и дал поручение в кратчайшие сроки определиться с проектом второго этапа.

«Что касается Адмиралтейской площади, то здесь не утверждена окончательная концепция дальнейшего развития территорий от храма в сторону ВоГРЭСовского моста. Без этого невозможно начать работы на площади. Проект, представленный сегодня, и концепцию развития территорий нужно в ближайшее время увязать, тогда будем принимать решение», — добавил губернатор.