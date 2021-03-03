Москва, , 10:53 — REGNUM Генеральным директором «Росморпорта» назначен Александр Смирнов, являющийся врио главы данного предприятия. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба «Росморпорта».

"Александр Смирнов назначен на должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что соответствующее распоряжение Росморречфлота подписано главой агентства Андреем Лаврищевым и добавляется, что данное решение согласовано аппаратом правительства РФ и Минтрансом.

При этом подчеркивается, что Смирнов был назначен на данную должность, исходя из того, что он имеет значительный опыт управленческой деятельности и знает специфику морской отрасли России.

«Ключевой задачей вижу завершение подготовки ФГУП «Росморпорт» к предстоящему акционированию. Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Коллектив нашего предприятия молодой, современный, уверен, что команде ФГУП «Росморпорт» под силу решать задачи любой сложности и оперативно реагировать на поступающие вызовы», — приводит пресс-служба слова нового главы «Росморпорта».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О начальнике Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами».