Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту фальсификации избирательных документов. Перед судом предстанут три члена одной из участковых избирательных комиссий Урмарского района (УИК), сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Речь идёт об избирательном участке № 1523 в селе Мусирмы Урмарского района. По данным следствия, председатель и два члена УИК изготовили фиктивные заявления от имени 43 избирателей о предоставлении возможности выполнить гражданский долг вне помещения для голосования якобы из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

По версии правоохранителей, бюллетени с подделанным подписями были учтены при подсчёте голосов.

«Также председатель участковой избирательной комиссии собственноручно заполнила 138 бюллетеней», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года стало известно, что в Чувашии возбуждено пятое по счёту уголовное дело по итогам местных выборов. Фигурантом стал бывший председатель одной из участковых избирательных комиссии в Батыревском районе. Ранее уголовные дела по фактам фальсификации итогов выборов были возбуждены в Урмарском, Марпосадском районах.

Напомним, в сентябре 2020 года в Чувашии прошли выборы в органы местного самоуправления и выборы главы республики.

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