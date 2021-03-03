Москва, , 10:50 — REGNUM В Совфеде намерены установить уголовную ответственность для должностных лиц за применение пыток. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, о создании рабочей группы по подготовке соответствующих поправок сообщила сенатор Людмила Нарусова.

«Необходимо внести в Уголовной кодекс наказание за применение пыток должностными лицами», — сказала Нарусова.

По словам сенатора, в настоящее время наказание за пытки установлено только в отношении физических лиц.

Нормы коснутся, в основном, представителей силовых структур, отметила Нарусова.