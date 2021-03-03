Москва, , 10:49 — REGNUM На сегодняшний день со стороны властей отсутствуют задержки в направлении ковидных выплат врачам, однако некоторые организации запаздывают с предоставлением соответствующей информации. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила замглавы Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая.

«Я точно хочу сказать, что у нас нет задержек с выплатами. Но, к сожалению, да, есть единичные медицинские организации, которые нам и за декабрь иногда присылают в эти дни информацию о своих сотрудниках», — сказала Лотоцкая.

По её словам, работа по таким организациям ведётся совместно с Минздравом РФ.