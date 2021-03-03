Лос-Анджелес, США, 3 марта 2021, 10:49 — REGNUM Американский кинорежиссёр Гор Вербински («Пираты Карибского моря») займётся экранизацией повести «Песчаные короли» (или «Короли-пустынники») Джорджа. Р. Р. Мартина (Цикл «Песнь льда и огня»). Об этом 2 марта сообщило издание Collider.
Сценаристом проекта выступит Деннис Келли («Утопия»). Премьера фильма должна состояться на Netlfix.
Напомним, повесть «Песчаные короли» вышла в 1979 году. Книга рассказывает о похождениях беспринципного бизнесмена, коллекционирующего различные формы жизни.