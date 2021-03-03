Сеул, , 10:51 — REGNUM С 3 марта в Южной Корее стартовала программа вакцинации военнослужащих. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, вакцинация от COVID-19 будет проходить в 16 военных госпиталях.

Известно, что в первую очередь будут вакцинированы более 2400 представителей органов здравоохранения, включая врачей, медсестёр и другого персонала госпиталей.

Министр обороны Южной Кореи Со Ук отметил, что сделает все возможное, чтобы программа вакцинации военнослужащих завершилась успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в армии Южной Кореи выявили четыре случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 583.

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