Джакарта, , 10:47 — REGNUM Уровень смертности от коронавируса в Индонезии резко увеличился в конце февраля 2021 года, сообщает Kompas.

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По данным источника, за третью неделю февраля в стране было зарегистрировано 1306 случаев смерти, а на четвертой неделе это число увеличилось до 1677 случаев.

Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что уровень смертности достиг 74,8%.

«Это очень резкое увеличение, учитывая, что за последние несколько недель число смертей снижается», — отметил Вику Адисасмито в ходе пресс-конференции 3 марта 2021 года.

Напомним, по состоянию на 2 марта 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 36 518 человек.

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