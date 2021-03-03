Челябинск, , 10:47 — REGNUM В Челябинске 61-летний местный житель пойдёт под суд за мошенничество. Он два года получал пенсию вместо умершей матери, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гражданке перечисляли пенсию на банковскую карту. В возрасте 86 лет женщина скончалась. Соседи не видели её с августа 2018 года, а в августе 2020-го её сын заявил в полицию от ом, что его мать пропала. В ходе проверки оказалось, что он не стал сообщать о смерти женщины, а вывез тело в городской бор и там сжёг, а останки закопал в могиле своего отца.

За два года он получил в общей сумме 480 тыс. рублей. Свою вину обвиняемый признал. Теперь его дело рассмотрит Калининский районный суд.