Москва, , 10:45 — REGNUM В ознаменование особого вклада в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 55-летием со дня рождения Михаила Мишустина Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу правительства орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«За годы трудов на различных должностях Вы явили добрый пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отрадно свидетельствовать, что накопленный опыт помогает Вам в решении непростых задач, стоящих ныне перед высшим исполнительным органом государственной власти», — говорится в послании патриарха.

Он особо отметил усилия, прилагаемые Мишустиным, «в борьбе с распространением губительного поветрия», а также поблагодарил «принятые взвешенные и эффективные решения в этом направлении».