Москва, , 10:44 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала ускорить работу над введением уголовной ответственности за треш-стримы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Просьба не затягивать», — отметила Матвиенко.

В Совфеде рассматриваются два варианта юридической техники введения нового наказания.

«Я бы тоже поддержала отдельную статью. Мы не успеваем за новыми угрозами, которые появляются. Четко и внятно надо понять: новое явление, которое появилось, что оно наказуемо и наказуемо следующим образом», — сказала спикер Совфеда.

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас не исключил появления отдельной статьи УК.

«Я не исключаю варианта и отдельной статьи, мы посмотрим, чтобы составы не пересекались с другими составами УК», — сказал Клишас.

Член Совфеда Алексей Пушков надеется «до окончания весенних месяцев завершить эту работу».

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