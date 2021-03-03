Тирасполь, , 10:43 — REGNUM В ходе 976 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 216 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 31 900 человек. Из них победили инфекцию 29 795 человек, из которых в течение последних суток — 56.

Всего в Приднестровье скончались 695 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе пятеро человек умерли в течение последних суток. Сообщается, что у всех пациентов в ходе болезни обострились сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 179 исследований и выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 102 человека.

Стоит отметить, что в Приднестровье в последние дни наблюдается значительный рост темпов распространения коронавируса. В больницах республики уменьшается количество коек для пациентов с COVID-19.

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