Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбургской области возложение цветов на могилу венгерских военнопленных, воевавших на стороне гитлеровской армии, назвали ошибкой. Ситуацию прокомментировал руководитель Оренбургского регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Михаил Кузнецов.

«В первую очередь, ошибка наших активистов — в невнимательности, приношу свои искренние извинения. Но хочу отметить и других участников этого события. 23 февраля активисты МГЕР, а также РСМ и Молодежной палаты Орска приняли участие в акции, инициатором и координатором которой выступил комитет по делам молодежи администрации Орска. Он же предоставил ребятам четкие адреса возложения: в их числе было и упомянутое захоронение венгерских военнопленных. Безусловно, это не снимает ответственности с активиста за его невнимательность», — отметил молодогвардеец на своей странице в соцсети.

По его словам, как только в местном отделении МГЕР увидели опубликованный кадр с мероприятия, он был удален. Кузнецов подчеркнул, что ранее в СМИ появились ложные комментарии от его имени. Он намерен разобраться в этой ситуации.

Руководитель Оренбургского регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» считает непорядочным то, как сейчас подается информация — что орские молодогвардейцы якобы «считали, что во Второй мировой Венгрия воевала на стороне СССР».

«Наверное, кому-то показалось хорошей идеей перевести стрелки на молодых ребят с расчетом на то, что они не смогут ответить и молча проглотят. Разочарую, это не так», — заявил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области скандал возник вокруг возложения цветов активистами «Молодой гвардии Единой России» на могилу солдат фашисткой армии в рамках акции «Защити память героев».

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