Москва, , 10:41 — REGNUM Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в марте и апреле, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из Москвы в северную столицу отправятся поезда №234 с отправлением в 22:15 и №56, отбывающий в 21:24. Из Санкт-Петербурга пойдут №55 (отправление в 21:26), №219 (в 20:38), №265 (в 18:30), №127 (в 1:15), а также №29 (в 22:11).

Уточняется, что изменение расписания связано со школьными каникулами и весенними праздниками.

Как сообщало ИА REGNUM, из Якутии до Приморья в скором времени запустят поезд.

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