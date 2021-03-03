Киев, , 10:39 — REGNUM Приключенческую игру The Sinking City в очередной раз убрали из продажи в магазине Steam. Об этом 3 марта сообщает «Игромания».

The Sinking City убрали из продажи после того, как разработчики из Frogwares обвинили издательство Nacon в пиратстве. По их словам, компания изменила код оригинальной игры и начала продавать в Steam «взломанную версию».

Напомним, конфликт между Frogwares и Nacon начался с того, что разработчики The Sinking City обвинили своего бывшего издателя в невыплате обещанного гонорара и попытке присвоить себе интеллектуальную собственность студии. После этого игру убрали с продажи из всех онлайн-магазинов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Modern Warfare и Warzone улучшили графику на консолях