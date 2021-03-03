Мадрид, , 10:38 — REGNUM Британская прививка от COVID-19 AstraZeneca, предназначенная в Испании для вакцинации людей в возрасте до 55 лет, вызывает гораздо больше побочных эффектов, чем Pfizer или Moderna. Об этом пишет испанское издание La voz de Galicia.

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Министерство здравоохранения Испании в своем последнем обновлении плана вакцинации против COVID-19 в Испании рекомендует принимать один грамм парацетамола перед вакциной AstraZeneca, разработанной британской лабораторией в сотрудничестве с Оксфордским университетом, а также продолжать принимать анальгетик каждые шесть часов, если после прививки от вируса появляются незначительные побочные эффекты.

Эксперты отдела, возглавляемого Каролиной Дариас, изменили протокол, введя в него использование парацетамола после того, как выяснилось, что во многих случаях люди в течение 24 часов после прививки страдают от побочных эффектов, аналогичных тем, которые возникают при интенсивном, но кратковременном гриппе. При этом они не встречаются у людей, которые были иммунизированы формулами мРНК (Pfizer и Moderna).

Люди в Испании, которые сообщают о самых неприятных побочных эффектах, являются самыми молодыми и априори в лучшем физическом состоянии, поскольку AstraZeneca из-за отсутствия исследований ее надежности в старших группах была зарезервирована для сотрудников в возрасте до 55 лет, таких как медицинские работники, полиция, пожарные или учителя. Во многих случаях этим молодым и здоровым людям приходилось брать выходные, чтобы оправиться от последствий вакцинации, отмечают источники.

Напротив, группы вакцинированных мРНК из домов престарелых сообщают о почти полном отсутствии проблем, признали 2 марта представители министерства здравоохранения. Они говорят, что вторая фаза вакцинирования AstraZeneca вызывает еще больше приступов недомогания, хотя в подавляющем большинстве случаев легкого и временного характера.

Тот же иммунный ответ

«Обычно после вакцинации наблюдаются слабые местные и системные реакции. До вакцинации можно принимать 1 грамм парацетамола, а затем 1 грамм каждые 6 часов в течение первых 24 часов, что значительно снижает местную боль, повышенную температуру, озноб, миалгию, головную боль и дискомфорт после вакцинации, никак не влияя на иммунный ответ», — говорится в докладе министерства здравоохранения в четвертом обновлении стратегии вакцинации. Уже в ходе окончательных испытаний AstraZeneca показала, что профилактический прием парацетамола улучшает переносимость без снижения иммуногенности.

2 марта началось распределение среди автономных сообществ 380 000 новых доз вакцины AstraZeneca. Эти вакцины прибавляются к 808 600, которые британская лаборатория поставила в Испанию.

Кроме того, правительство объявило 2 марта, что Испания получит еще 17 миллионов доз вакцины Moderna, начиная со второй половины 2021 года, после того, как Совет министров одобрил присоединение к новому контракту Еврокомиссии о продлении закупки 150 миллионов дополнительных доз вакцины. Согласно распределению среди участвующих государств-членов, Испания имеет право на 17 миллионов доз, из них 5 666 667 доз в третьем квартале и 11 333 333 в четвертом квартале 2021 года. Это соглашение о приобретении также включает возможность закупки вакцин против новых штаммов вируса SARS-COV2.

Отмечается также, что Франция будет использовать вакцину AstraZeneca не только для людей в возрасте 65 лет, но и старше, ввиду «очень обнадеживающих» результатов проведенного исследования в Шотландии. Людям старше 75 лет вакцины Pfizer и Moderna будут продолжать вводиться.

Высший орган по вопросам здравоохранения (HAS), на котором основаны решения правительства, опубликовал 2 марта заключение, в котором оправдано расширение применения вакцины AstraZeneca «на людей старше 65 лет». HAS подчеркнул, что шотландское исследование показывает, что эта вакцина «значительно» снижает риск госпитализации, причем для всех возрастных групп.

Основываясь на этом, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил 1 марта, что вакцина AstraZeneca также будет использоваться для группы людей в возрасте от 65 до 75 лет. Веран отметил, что людей старше 75 лет вакцины Pfizer и Moderna будут продолжать вводиться.