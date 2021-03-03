Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» успешно провёл матч за выход в финал Кубка России. Подопечные Пера Юханссона на своей площадке обыграли «Астраханочку» со счётом 30:20, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

«Эта команда [«Астраханочка»] два раза обыграла ЦСКА, а это значит, что такая команда может обыграть и «Ростов-Дон». Они никогда не сдаются. Я рад тому, как мы сыграли, рад, что мы придерживались запланированной тактики все 60 минут. Кроме того, для нас было важно проводить ротацию состава, так как впереди финал и матч в Хорватии. Это мой первый финал, и я хочу, чтобы мы завоевали золотые медали», — сказал наставник после игры.

Наибольшим количеством точных бросков отметились Полина Кузнецова и Анна Сень, отправившие в ворота соперниц по шесть мячей. На счету капитана «Ростов-Дона» Юлии Манагаровой — четыре гола.

3 марта в ростовском Дворце спорта «Ростов-Дон» сразится за главный трофей турнира с «Ладой» (Тольятти). «Астраханочка» поборется за третье место со звенигородской «Звездой».