Париж, , 10:36 — REGNUM Париж примет европейский отборочный турнир по боксу на летние Олимпийские игры — 2021. Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Отмечается, что европейские квалификационные соревнования пройдут с 4 по 8 июня. Кроме того, в Буэнос-Айресе 10−16 мая пройдёт американский отборочный турнир.

Окончательный список боксёров, которые поедут на Олимпиаду в Токио будет определён согласно рейтингу, который создаст рабочая группа. Это связано с тем, что финальные отборочные соревнования были отменены.

Напомним, в марте 2020 года европейский отборочный турнир начался, но был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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