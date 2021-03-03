Варшава, , 10:36 — REGNUM В Польше высоко оценивают первые результаты вакцинации от COVID-19 в стране. Об этом 3 марта сообщил эпидемиолог, руководитель Варшавской семейной больницы Михал Сутковский в интервью для Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Мы наблюдаем за динамикой заражений, и я должен отметить, что среди вакцинированных групп населения — медработников и пожилых людей старше 70 лет нет роста количества зараженных. Хотя в среднем по стране рост есть — это начало третьей волны», — заявил Сутковский.

В то же время он отметил, что по самым пессимистичным прогнозам, третья волна пандемии может быть аналогична предыдущим по уровню распространения вируса и числу летальных исходов.

«В то же время всё будет зависеть от людей — готовы ли они еще потерпеть социальные ограничения, и готовы ли они максимально широко пройти вакцинацию», — отметил эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что по итогам февраля в стране благодаря вакцинации от COVID-19 число заболевших среди врачей с сократилось в двадцать раз по сравнению с декабрем прошлого года.