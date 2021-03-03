Москва, , 10:35 — REGNUM В России ощутимо подорожали цветы, как импортные, так и местные. Причин тому несколько — пандемия коронавирусной инфекции, рост стоимости перевозки, повышение курса евро, а также холодная зима. Об этом 3 марта сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков.

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Так, по данным компании Starlight, за год цветы в России подорожали на 30−100% в зависимости от вида и страны-поставщика. Розничные цены, которые поднялись к 14 февраля, не опустились, а в преддверии 8 марта стоимость цветов может подняться ещё на 25−30%.

«Многие поставщики, говоря о подорожании в два-три раза, имеют в виду издержки, которые они понесли в пандемию и 14 февраля, когда фуры застряли на белорусской таможне», — пояснил член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков.

Эксперт отмечает, что на рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, и приобрести тюльпаны в этом году будет не так просто.

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Продавцы добавляют, что заниматься продажей цветов стало невыгодно. В этом году у розничных сетей нет возможности много заработать в праздники. Так, тюльпан подорожал в среднем на 30−35% — до 30−35 рублей за голландский цветок и до 25−30 рублей — за российский. В рознице перед 8 Марта, по оценкам экспертов, их будут продавать от 65−75 рублей за штуку. Голландская роза год назад стоила 40 рублей, сейчас — 120−150. В рознице будет еще наценка около 30%.

Специалисты полагают, что высокие цены на цветы буду держаться как минимум до конца марта.