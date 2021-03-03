Ульяновск, , 10:35 — REGNUM В Ульяновске установили подозреваемого в вооружённом нападении на микрофинансовую организацию. Им оказался 21-летний горожанин, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Информация о происшествии поступила 24 февраля. Нападение было совершено на микрофинансовую организацию, которая расположена в Ленинском районе Ульяновска.

По данным полиции, неизвестный ворвался в офис, где на тот момент находились два сотрудника и один посетитель, похитив 28 тыс. рублей под угрозой применения похожего на пистолет предмета. Подозреваемого в преступлении задержали в ночь на 25 февраля, им оказался 21-летний житель Железнодорожного района Ульяновска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый арестован.

Отметим, это не первое в 2021 году разбойное нападение на микрофинансовую организацию в Ульяновске. Как сообщало ИА REGNUM, ранее злоумышленника удалось определить по оставленной в помещении медицинской маске. Улика была использована для проведения ДНК-экспертизы, в совершении преступления подозревают жителя Пермского края.

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