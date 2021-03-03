Симферополь, , 10:35 — REGNUM Житель Симферополя задержан сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ 3 марта.

Как сообщается, подозреваемый «осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм». Установлено, что задержанный является сторонником праворадикальной идеологии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ — «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчина задержан, в отношении него проводятся оперативно-следственные действия.