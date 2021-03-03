Москва, , 10:34 — REGNUM Попытки возобновления роста нефтяных цен 2 марта не увенчались успехом — в последние часы торгов нефть марки Brent снова ушла на отрицательную территорию, закрывшись неподалеку от локальных минимумов, отмеченных на уровне $62,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 3 марта, на утренней сессии котировки скромно подрастают, тестируя 20-дневную скользящую среднюю, которая преграждает путь к отметке $63.

2 марта состоялось заседание технического комитета ОПЕК+, на котором экспортеры указали на перспективы уверенного восстановления спроса в 2021 году.

При этом эксперты подчеркнули, что недавний рост цен не был связан с качественными изменениями на рынке, что может означать осторожный подход альянса к изменению параметров сделки.

По слухам, ОПЕК+ может принять решение о наращивании производства на 1,5 млн баррелей в сутки с апреля. Такой сценарий частично учтен в текущих ценах.

Тем временем отчет API произвел неоднозначное впечатление на игроков. С одной стороны, статистика отразила рост запасов сырой нефти на 7,4 млн баррелей.

С другой — запасы бензина и дистиллятов сократились на 9,9 млн и 9,1 млн баррелей соответственно. Этого оказалось достаточно, чтобы сгладить негатив от роста запасов нефти.

Официальный отчет минэнерго США будет обнародован позднее сегодня. Впрочем, реакция на релиз может оказаться краткосрочной и незначительной, поскольку внимание трейдеров сейчас сосредоточено на сигналах от ОПЕК+ в преддверии видеоконференции, которая состоится 4 марта.

В краткосрочной перспективе основная борьба покупателей и продавцов развернется в районе $63. Понижательные риски все еще высоки, так что игроки не упускают из виду психологическую поддержку в области $60 за баррель», — считает эксперт.

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