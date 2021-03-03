Тюмень, , 10:31 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о дополнительной поддержке регионального малого и среднего бизнеса в размере 50 млн рублей на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Заявки на данную материальную поддержку предприниматели могут подать с 1 по 15 апреля в департамент инвестиционной политики Тюменской области.

«Такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы её получили 347 раз. А инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более двух миллиардов рублей», — отметил Александр Моор.