Москва, , 10:31 — REGNUM Российские производители электроники для автомобилей столкнулись с общемировым дефицитом чипов, сообщает 3 марта «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идет в том числе о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, а также блоков управления двигателем, кузовной электроникой и др.

По словам генерального директора НПП ИТЭЛМА Евгения Горелика, производители испытывают «высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию».

Как пишет газета, дефицит чипов для автомобильной промышленности возник из-за пандемии коронавируса. Всего в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, электронные микросхемы широко используются в современных автомобилях, включая бортовые компьютеры, системы управления двигателем и поддержки водителя. Пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 году привела к резкому росту спроса на микросхемы для компьютеров, ноутбуков и планшетов. Из-за этого многие производители полупроводников переориентировали свои мощности, сократив выпуск микросхем для автомобильной промышленности.

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