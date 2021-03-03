Лас-Вегас, США, , 10:30 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отправлен на карантин перед поединком с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом 3 марта сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса в преддверии турнира Ян вместе со своей командой проведёт несколько дней на карантине.

Эта же процедура ждёт Стерлинга и других бойцов. Все будут сдавать тесты на коронавирус ежедневно.

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта в Лас-Вегасе. Этот поединок станет первой защитой чемпионского титула для Яна, который является чемпионом UFC в легчайшем весе.

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