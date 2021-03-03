Горно-Алтайск, , 10:29 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Республиканский классический лицей в Горно-Алтайске и пообщался с учениками и педагогами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мишустин присутствовал на уроках истории и алтайского языка, где ученики лицея преподнесли ему подарок ко дню рождения — русскоязычное издание романа алтайского писателя Лазаря Кокышева «Арина». Кроме того, воспитанники элитного учебного заведения попросили председателя правительства посодействовать в решении вопроса о постройке нового здания для лицея. Мишустин пообещал, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Вместе с премьер-министром в лицее побывал министр просвещения России Сергей Кравцов.

В Республиканском классическом лицее обучаются более 400 учеников из разных районов Республики Алтай, отобранных по специальной методике. По словам директора лицея Натальи Никитенко, нынешнее здание лицея не позволяет развернуть многие виды инновационного дополнительного образования, а также не хватает места для спортплощадки и химической лаборатории.

Посещение председателем правительства Горно-Алтайска является частью рабочей поездки Михаила Мишустина по Сибирскому федеральному округу, начавшейся накануне с посещения Барнаула. Помимо Алтайского края и Республики Алтай, премьер собирается посетить Туву и Новосибирскую область.