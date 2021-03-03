Лос-Анджелес, США, , 10:29 — REGNUM Компания Activision выпустила пакет текстур высокого разрешения для игр Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone. Об этом 2 марта сообщил портал VGC.

Пакет весит 8,4 ГБ и «поддерживает самые детализированные текстуры для оружия и оперативников в игре». Он уже доступен на консолях PS4, PS5 и Xbox Series X/S.

Напомним, Call of Duty — это популярная серия видеоигр, посвящённая различным военным конфликтам. Франшиза состоит из 17 самостоятельных проектов и 10 спин-оффов.

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