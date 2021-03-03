Москва, , 10:28 — REGNUM Портал Госуслуг никогда не будет просить человека в рассылке оставить свой СНИЛС или реквизиты карты банка. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — цитирует Качанова пресс-служба.

По его словам, пользователям портала уведомления приходят в личный кабинет на сам сайт и в виде push-уведомлений в мобильное приложение. Также замглавы Минцифры рекомендовал проверять наличие уведомлений в личном кабинете, а в случае подозрений обращаться в службу поддержки.

Качанов подчеркнул, что в министерстве на регулярной основе проводят непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru: «Их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и т.п. При этом на большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий».