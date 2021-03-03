Москва, , 10:28 — REGNUM Сегодня, 3 марта, российская валюта с облегчением приняла итоговый вариант новых американских санкций в отношении России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Ограничения коснулись семи высокопоставленных российских чиновников, не «зацепив» российскую экономику, так что рубль вчера даже укрепился к американскому доллару на 0,7−0,8%.

Сегодня с утра на финансовых площадках преобладают позитивные настроения, выросли азиатские фондовые индексы, на 0,6% дорожает нефть.

Фьючерсы на европейские индексы тоже в среднем прибавляют 0,4%, что указывает на достаточно позитивный старт торгов и для российской валюты.

Особенно удачным может оказаться день, если подтвердится прохождение курсом рубля к доллару США уровня поддержки 73,70−73,90 руб./доллар, потому что следующий важный уровень располагается лишь на отметках 72,50−72,70 руб./доллар.

Так что сегодня стоит особенно внимательно следить за технической составляющей торгов, дополнительно отслеживая новости об итогах размещения ОФЗ Минфином России.

А вечером нужно обратить внимание на внешний фон, где выйдут данные по деловой активности в США, а также появятся новости с полей первого дня встречи ОПЕК+», — пояснил эксперт.

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