Джакарта, , 10:27 — REGNUM Страховая компания Индонезии PT Jasa Raharja выплатила компенсации семьям жертв авиакатастрофы Sriwijaya Air на общую сумму 2,85 млрд индонезийских рупий ($196 тыс.), сообщает Kompas.

Глава страховой компании отметил, что компенсации выплачены семьям 57 погибших при крушении лайнера.

На сегодняшний день группа по идентификации жертв стихийных бедствий установила личности 59 погибших.

В страховой компании подчеркнули, что оставшиеся семьи также получат выплаты.

Известно, что полиции Индонезии удалось установить личности 30 погибших в авиакатастрофе мужчин и 29 женщин. В частности, 13 тел были идентифицированы методом отпечатков пальцев, а 46 тел идентифицированы методом ДНК. Остались еще три жертвы, личность которых не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии официально закрыли операцию по идентификации жертв крушения самолета Sriwijaya Air, разбившегося в январе 2021 года.

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