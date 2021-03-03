Симферополь, , 10:27 — REGNUM Частота полетов в Крым из Волгограда, Ханты-Мансийска и Иваново летом 2021 года вырастет в два раза по сравнению с летним периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь» 3 марта.

Так, число рейсов из Волгограда в Крым и обратно в летний сезон 2021 года будет увеличено с двух до четырёх в неделю. С 25 апреля полеты в Симферополь из столицы Волгоградской области по средам и воскресеньям возобновит авиакомпания Nordwind, с 6 июня рейсы по данному маршруту по вторникам и воскресеньям будет осуществлять авиакомпания Smartavia. Авиасообщение между Симферополем и Волгоградом продлится до 27 октября.

Также до двух раз в неделю увеличится частота полетов между Симферополем и Ханты-Мансийском. Полёты будут осуществлять авиакомпании Nordwind и «Ямал». Первая будет отправлять рейсы с 1 июня по 26 октября по вторникам из Симферополя, а по средам в обратном направлении. Авиакомпания «Ямал» планирует осуществлять полеты с 24 июня по 9 сентября по четвергам.

Дважды в неделю будут летать самолёты в Крым из Иваново — рейсы будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Полеты продлятся с 1 мая по 28 сентября по вторникам и субботам.