Милютинский район, Ростовская область, , 10:24 — REGNUM На трассе Кашары — Морозовск в Ростовской области пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Элисту, съехал в кювет. Инцидент произошёл из-за сильного снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 марта.

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Сообщение о происшествии спасатели приняли примерно в 23:15 мск 2 марта. Из-за обильных осадков автобус Setra с 25 пассажирами съехал с дороги. К счастью, автобус не перевернулся, и в результате происшествия никто не пострадал.

Ночь пассажиры, в том числе один ребёнок и беременная женщина, провели в пункте временного размещения в слободе Маньково-Березовской. Утром за ними прибыл резервный автобус.