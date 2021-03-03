Магадан, Магаданская область, , 10:29 — REGNUM В Магаданской области в соцсетях объявлен сбор средств для парня, у которого диагностировано отморожение всех конечностей 3−4-й степеней. Врачи были вынуждены ампутировать ему кисти рук и ноги.

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Трагедия произошла в конце ноября в Оймяконском районе Якутии в 50-градусный мороз. Двое молодых людей 2002 года рождения, перегоняя из Якутска в Магадан автомобиль, заблудились и дожидались несколько дней пока их найдут.

Их нашли только 5 декабря. К этому моменту Сергей Устинов уже погиб, второй парень, Владислав Истомин, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«У Владислава есть шанс вернуться к нормальной жизни. Спасением для него станут бионические протезы, и чем раньше они у него появятся, тем выше будут его шансы на реабилитацию. Давайте создадим огласку на всю страну», — написала в Инстаграм журналист Оксана Зейферт.

Она призвала земляков помочь, кто чем может, деньгами, репостами, добрым словом. Бионические протезы дорогие, у семьи парня нет средств, чтобы их купить.

Трагическая история молодых людей в декабре 2020 года обсуждалась активно в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Якутии мужчина насмерть замерз в автомобиле в пятидесятиградусный мороз, его друг выжил, но отморозил руки и ноги.