Афины , , 10:26 — REGNUM Сильную обеспокоенность резким увеличением числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Греции выразил министр здравоохранения Василис Кикилиас в интервью радиостанции Real FM 2 марта.

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Кикилиас сказал, что ограничительные меры дают эффект, но не в такой степени, как во время первого локдауна: уровень усталости от этих мер был неизбежен.

Министр также подчеркнул, что число ковидных коек только в больницах Аттики, самого населенного региона страны, выросло с начала локдауна: коек для легких и средних больных вместо 1673 стало 2064, а в отделениях интенсивной терапии — вместо 229 стало 312.

«Это демонстрирует огромное давление на национальную систему здравоохранения и очень большие усилия, прилагаемые нашими медицинскими работниками для оказания помощи людям», — добавил он.