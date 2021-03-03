Оренбург, , 10:23 — REGNUM В отношении предпринимателя, являющегося депутатом Оренбургского городского совета, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об особо крупном уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2015—2017 годах депутат, являясь директором производственной фирмы, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на 45,5 млн рублей. Он включил в налоговые декларации ложные сведения.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга. Депутату грозит до шести лет лишения свободы.

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