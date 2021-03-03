Афины , , 10:33 — REGNUM Отмена бесплатных обедов в школах Греции — это фиаско, утверждает оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс в своем заявлении 2 марта.

В партии отметили, что по состоянию на 1 марта распределение 185 000 школьных обедов среди учащихся по всей стране прекратилось.

Правительство не только не завершило запланированное расширение программы школьного питания до 600 000 учеников в день, но даже не обеспечило своевременное завершение конкурса на сохранение уже распределяемых 185 000, говорится в сообщении.

Определив этот исход словом «фиаско» и отметив первоначальную оппозицию правительственной партии «Новая Демократия» этой схеме, представители СИРИЗА спросили, возьмет ли кто-нибудь в правительстве на себя ответственность за нее.