Самарканд, Узбекистан, , 10:22 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали представители Саратовской государственной юридической академией и Самаркандского государственного университета, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Документ подписан в рамках визита делегации Саратовской области в Узбекистан. Кроме того, договор о реализации образовательных программ подписали представители Самаркандского государственного медицинского института и Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского.

Медицинские вузы реализуют образовательную программу по специальности «фармация» в форме сетевого обучения по принципу «двойного диплома». Вузы также будут проводить ежегодный конкурс совместных проектов перспективных научных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта заместитель главы администрации Саратова Алексей Никитин и хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов подписали соглашение об установлении между городам побратимских связей.

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