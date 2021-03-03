Горно-Алтайск, , 10:48 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил завод «Нарине» в алтайском селе Майма, сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM. Здесь производят бальзамы и другую продукции из дикорастущих растений.

Мишустину на предприятии подарили сувенир — блистер жевательной смолы. Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал председателю правительства РФ об особенностях работы предприятия.

Премьер-министру показали цех отработки мумие, а в других цехах продемонстрировали разлив настоек и бальзамов, в том числе «Горно-Алтайского бальзама», который изготавливают по оригинальной рецептуре.

Завод «Нарине» существует более 20 лет и производит свыше 300 наименований продукции, в том числе травяные бальзамы, чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки, товары из крови и пантов марала.

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