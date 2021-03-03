Южно-Сахалинск, , 10:21 — REGNUM По данным областного управления Росгидромета 4 марта в районах Сахалина и на Курилах ожидается снег с сильным ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Читайте также: У берегов Камчатки ожидается сильный шторм

Умеренные осадки пройдут в Углегорском, Макаровском, Томаринском, Холмском, Долинском, Анивском, Невельском и Корсаковском районах. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. В Северо-Курильском районе ожидается сильный ветер 20−25 м/с и метель.

Сход снежных лавин в период с 4 по 5 марта возможен в Углегорском, Макаровском, Томаринском, Холмском, Долинском, Анивском, Невельском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Камчатки, где в эти дни действует тихоокеанский циклон, в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение.