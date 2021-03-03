Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на расположенный в Гори офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что по горячим следам были задержаны двое мужчин 1994-го и 1996-го года рождения. Им предъявлено обвинение в порче чужого имущества.

«Следствием установлено, что обвиняемые разбили стекла в окнах офиса политической партии «Единое национальное движение» в Гори», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Напомним, в ЕНД сообщили о нападении на их офис в Гори в ночь на 3 марта. Оппозиционеры, не дожидаясь окончания расследования, обвинили в нападении представителей правящей партии «Грузинская мечта».

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии неизвестные совершили нападение на офис партии Саакашвили