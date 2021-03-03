Москва, , 10:17 — REGNUM В связи с 500 заседанием Совфеда выпущена специальная марка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В честь нашего 500-го заседания совместно с Минцифры и АО «Марка» мы подготовили к этой юбилейной дате памятный набор марок. Убеждена, что он станет хорошим подарком для всех, кто интересуется историей российского парламентаризма, а со временем вполне может превратиться и в ценный филателистический раритет», — сказала Матвиенко.

В зале заседания прошла торжественная церемония гашения марки.

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