Москва, , 10:22 — REGNUM Февраль нынешнего года стал в столице России наиболее снежным за последние семь лет. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

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"Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет. В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 см — ровно в два раза больше месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

При этом ранее самым снежным был февраль 2018 года, когда в российской столице за месяц выпало 50 см снега. Также отмечается, что месячная норма осадков выпала в Москве уже за три дня месяца — в период с 12 по 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что похолодание с температурой воздуха на два-восемь градусов ниже нормы ожидается в Москве и северо-западных регионах России в выходные дни — с 6 по 8 марта.