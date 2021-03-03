Москва, , 10:16 — REGNUM На стройках Москвы не хватает до 20 тыс. рабочих, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Проблема остается, решаем вопрос нехватки трудовых ресурсов», — цитирует его слова издание «Вечерняя Москва».

По словам руководителя департамента, на московских стройках не хватает до 20 тыс. рабочих. При этом всего в столице на строительных объектах работают 45−47 тыс. человек.

Чиновник отметил, что в 2020 году не хватало отделочников, из-за чего несколько домов по программе реновации не успели сдать. В 2021 году ожидается привлечение 8 тыс. специалистов по отделке помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на строительных объектах проводятся проверки миграционного законодательства. С ноября 2020 по январь 2021 года проверены 63 крупных строительных предприятия, к ответственности за работу без патента привлекли 174 иностранных гражданина.

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