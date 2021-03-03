Варшава, , 10:16 — REGNUM Сотрудники исследовательского центра Social Changes провели опрос среди населения Польши с целью выявить уровень патриотизма в республике. В результате абсолютное большинство — более трех четвертей — опрошенных назвали себя патриотами. Об этом передает Wpolityce.pl.

Вопрос, задаваемый жителям Польши, звучал следующим образом: Считаете ли вы себя патриотом?

Выяснилось, что патриотами себя считают 76% респондентов. Причем, 31% выбрали вариант ответа «однозначно да» и 45% — «скорее да». Лишь 13% опрошенных заявили, что они не патриоты (5% выбрали вариант «определенно нет» и 8% — «скорее нет»). 11% воздержались от ответа.

В опросе приняли участие 1 040 взрослых жителей Польши из разных регионов. Исследование было проведено 25−26 февраля текущего года.